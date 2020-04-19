مصدر امني لـ” العهد نيوز” ضبط اسلحة متنوعة من مخلفات مجرمي داعش بعملية استباقية شرقي الفلوجة

2020/04/19 | 19:23 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- الانبار تمكنت القوات الامنية بصنوفها المختلفة بمحافظة الانبار، اليوم الاحد، من ضبط اسلحة متنوعة من مخلفات مجرمي داعش بعملية امنية امنية استباقية شرقي مدينة الفلوجة .وقال المصدر في حديث لـ” العهد نيوز”، ان ” القوات الامنية نفذت حملة امنية استباقية استهدفت مناطق مختلفة من صحراء قضاء الكرمة شرقي مدينة الفلوجة، تمكنت من […]

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