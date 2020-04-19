2020/04/19 | 19:24 - المصدر: الغد برس

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#عاجل: عبد المهدي: خلال فترة قصيرة سيتم إطلاق منحة الطوارئ وحذف م

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#عاجل: عبد المهدي: خلال فترة قصيرة سيتم إطلاق منحة الطوارئ وحذف من لا تتوفر فيه الشروط

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