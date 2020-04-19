فيروس كورونا والأزمة الرأسمالية - سيد صديق

2020/04/19 | 19:25 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#سيد_صديق ترجمة سيد صديقيدفع وباء فيروس كورونا نحو ما قد يكون أعمق أزمة اقتصادية في حياتنا.تقوم الرأسمالية في جوهرها، كما أشار كارل ماركس، على دورةٍ متتابعة، حيث يستخدم الرأسماليون رؤوس أموالهم لتجميع المواد الخام والميكنة وقوة العمل في مواقع العمل، ومن خلال استغلال قوة العمل ينتجون السلع والخدمات.



يبيعون هذه السلع والخدمات لغيرهم من الرأسماليين، أو للعمال، على أمل الحصول على ربح يُمدِّدون ب......

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