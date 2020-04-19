النساء قمن بدور أساسي في سقوط عمر البشير - حامد فضل الله

2020/04/19 | 19:25 - المصدر: الحوار المتمدن

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#حامد_فضل_الله LE MONDE diplomatique / April 2020بيت فتحيةالنساء قمن بدور أساسي في سقوط عمر البشير.زيارة الى الخرطوم بعد عام من السقوطشارلوت فيدمانترجمة فادية فضة ود.



حامد فضل الله"نشرت الصحفية والكاتبة الألمانية شارلوت فيدمان* مقالاً في الصحيفة الفرنسية لوموند دبلوماتيك (النسخة الألمانية نيسان/أبريل 2020)، تستعرض و تحيي فيه الدور الكبير للمرأة السودانية، في انجاح الثورة الشعبية ــ 19......

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