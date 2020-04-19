الصحة العراقية تسجل 26 إصابة جديدة بكورونا

2020/04/19 | 19:25 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

اعلنت وزارة الصحة، اليوم الاحد، عن تسجيل 26 إصابة جديدة بفيروس كورونا و56 حالة شفاء.

وقالت في بيان تلقته "الغد برس"، انه "تم فحص (٢٢٢٦) نموذجا في كافة المختبرات المختصة في العراق"، وتم تسجيل (٢٦) أصابة في العراق موزعة كالتالي:

بغداد / الكرخ ٢

مدينة الطب ٣

النجف الأشرف ١

البصرة ١٧

واسط ١

بابل ١

ذي قار ١

واضافت انه "لاتوجد وفيات لهذا اليوم".

واشارت الى ان حالات الشفاء ٥٦حالة، وكما يلي:

بغداد/ الكرخ ٢

مدينة الطب ١

النجف الأشرف ١٨

السليمانية ١٠

اربيل ١٣

البصرة ٦

ذي قار ٢

كربلاء ١

كركوك ١

واسط ٢

وتابعت انه بهذا يصبح المجموع الكلي كالتالي :

مجموع الأصابات : ١٥٣٩

مجموع الوفيات: ٨٢

مجموع حالات الشفاء: ١٠٠٩

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