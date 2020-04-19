أكثر من 74 مليون شخص معرضون للإصابة بكورونا في المنطقة العربية

2020/04/19 | 19:27 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [متابعة-اين]نشرت لجنة الأمم المتحدة الاجتماعية والاقتصادية لغربي آسيا [الإسكوا]، دراسة جديدة سلطت من خلالها الضوء على أثر الوباء العالمي على هذه المنطقة التي تعاني أصلا شحا في المياه.

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