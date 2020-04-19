2020/04/19 | 19:27 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]عقدت خلية الأزمة النيابية برئاسة حسن الكعبي النائب الأول لرئيس مجلس النواب ، اليوم الاحد، الإجتماع الحادي عشر لها بحضور نائب رئيس مجلس النواب بشير حداد ورئيس لجنة الإمن والدفاع محمد رضا ال حيدر ، ورئيس اللجنة المالية هيثم الجبوري ، ومقرر الخلية جواد الموسوي وكامل اعضاءها .

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (خلية الازمة النيابية تؤكد ضرورة تسهيل عمل المنظمات داخل العراق ) نشر أولاً على موقع (كل العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (خلية الازمة النيابية تؤكد ضرورة تسهيل عمل المنظمات داخل العراق ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كل العراق).