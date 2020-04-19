سرايا السلام تجهز صحة ميسان  ب 6000 الاف كمامة

2020/04/19 | 19:27 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)/علي قاسم الكعبي/..جهز معملان تابعان لسرايا السلام في ميسان دائرة صحة المحافظة بـ6000الاف كمامة ضمن حملة وطن التي اطلقها زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر لدعم القطاع الصحي والمواطنين .وقال بيان عن صحة ميسان ان الدائرة تسلمت ستة آلاف كمامة أنجزها معمليين للسريا في مركز المحافظة، مبينا ان الكمامات انتجت حسب المواصفات الصحية.واعرب مدير […]

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