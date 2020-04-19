الكهرباء تعلن موعد إطلاق رواتب العقود والأجور اليومية

2020/04/19 | 19:31 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز: متابعة حددت وزارة الكهرباء، اليوم الاحد ، موعد اطلاق رواتب العقود والاجور اليومية في الوزارة “.وقال المتحدث باسم الوزارة احمد موسى لوكالة الانباء العراقية وتابعتها وكالة “العهد نيوز” ، ان “الوزارة ما زالت ملتزمة بهذه التعيينات وملتزمة بتوفير التخصيصات المالية لهم ،خصوصا وانها غطت نحو 65 % من رواتب العقود والاجور اليومية […]

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