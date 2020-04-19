بعد رفع “التذاكر”.. النقل “تحتكر” إعادة العراقيين ولارخصة إلا لـ”الطائر الأخضر” رغم حظره: زيادة الربح على حساب “العالقين”!

2020/04/19 | 19:32 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد تتصاعد المؤشرات “غير المفهومة” على وزارة النقل والخطوط الجوية العراقية، في محاولات “استغلال” أزمة كورونا، لرفع أرباحها على حساب العراقيين العالقين في البلدان الأخرى بالرغم من الأوضاع الإنسانية الصعبة التي يعيشها العراقيون في الخارج، فبعد رفع أسعار التذاكر من قبل وزارة النقل والخطوط الجوية مستغلة توقف شركات الطيران، تظهر مؤشرات جديدة لاحتكار […]

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