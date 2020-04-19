تربية ميسان تتبنى (الاختبارات الالكترونية)للصف السادس الابتدائي

2020/04/19 | 19:32 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)/علي قاسم الكعبي/..تبنت تربية ميسان الاحد (الاختبارات الالكترونية) لدروس الصف السادس الابتدائي كوسيلة استثنائية( للتعليم عن بعد ) وقال مدير إعلام التربية محمد حمزة الكعبي ” نتيجة للظروف الصحية التي يعيشها العالم وبلدنا بسبب تفشي وباء (كورونا)، تبنت المديرية اجراء اختبارات غير معتمدة للدرجة وانما هدفها ايجاد ربط وتواصل التلاميذ مع الكتاب ومتابعة الدروس استعدادا […]

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