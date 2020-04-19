تركيا تسجل أعلى حصيلة وفياة بسبب كورونا وتتجاوز الصين بعدد الإصابات

2020/04/19 | 19:33 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الصحّة التركيّة مساء اليوم الأحّد تسجيل 3977 إصابة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة، لترتفع الحصيلة الإجماليّة إلى 86300 حالة إصابة منذ بدء انتشار الفيروس في البلاد.وقفزت #تركيا إلى المرتبة السابعة في قائمة…

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