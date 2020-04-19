اللجنة العليا: على الجميع ارتداء الكمامات وستتخذ إجراءات بحق المخالفين

2020/04/19 | 20:14 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدرت اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية، اليوم الاحد ، بيانا اوضحت فيه الاعمال والاجراءات المسموح بها خلال فترة حظر التجوال الجزئي في رمضان فيما دعت الجميع الى ارتداء الكمامات وأنها ستتخذ الاجراءات بحق المخالفين .

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