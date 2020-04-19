أول محافظة بكوردستان والعراق تقيم مراسم غير مسبوقة للانتصار على كورونا

2020/04/19 | 20:16 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ من المقرر ان تشهد محافظة دهوك في اقليم كوردستان يوم الاربعاء المقبل مراسم غير مسبوقة بمناسبة اعلان الانتصار على فيروس كورونا المستجد بعد خلو المحافظة من اية اصابات بعد تماثلها للشفاء.

وسجلت دهوك منذ ظهور تفشي الفيروس في اقليم كوردستان 15 حالة اصابة بكورونا تماثلت جميعها للشفاء وبهذا اصبحت المحافظة خالية تماما من هذا الوباء.

وقال مصدر في المديرية العامة للثقافة والفنون في دهوك لشفق نيوز انه ستقام مراسم خاصة بالانتصار على كورونا يوم الاربعاء/٢٠٢٠/ ٢٢/٤ وتحديدا في الساعة العاشرة مساء

واضاف المصدر ان المراسم تتضمن اطفاء الكهرباء لمدة 5 دقائق عن المدينة باسم الانتصار على كورونا مع مطالبة المواطنين بالصعود على اسطح المنازل واشعال الشموع يرافقها تكبرات في الجوامع والمساجد ودق النواقيص في الكنائس.

واشار المصدر الى اطلاق مجموعة من البالونات، واشعال النيران على جبل "زاوا" الواقع جنوب شرق المدينة، واطلاق الالعاب النارية، واشعال شعلة في بارك نوروز كدليل على الانتصار على كورونا.

وبحسب المصدر ستجوب سيارات المرور الشوارع وتطلق صفارات الانذار اضافة الى اعداد اغنية خاصة بهذه المناسبة مع فعاليات اخرى التي ستنظم بمشاركة دوائر الشرطة والدوائر الاخرى في المحافظة.

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