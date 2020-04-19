2020/04/19 | 20:16 - المصدر: بغداد اليوم
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
توصل الإتحاد الإسباني لكرة القدم، إلى إتفاق مع رابطة الليجا من أجل إستكمال مسابقة الدوري الإسباني ...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
الاتحاد الإسبانى يوافق على استكمال الليغا بعد اجتماع 8 ساعات مع الرابطة) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
بغداد اليوم-متابعة
توصل الإتحاد الإسباني لكرة القدم، إلى إتفاق مع رابطة الليجا من أجل إستكمال مسابقة الدوري الإسباني ...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
الاتحاد الإسبانى يوافق على استكمال الليغا بعد اجتماع 8 ساعات مع الرابطة) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( الاتحاد الإسبانى يوافق على استكمال الليغا بعد اجتماع 8 ساعات مع الرابطة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).