صحتا ذي وقار وبابل توضحان تفاصيل حالتي كورونا المسجلتين اليوم في المحافظتين

2020/04/19 | 20:16 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

اصدرت صحة محافظة ذي قار، الاحد (19 نيسان 2020)، توضيحا بشأن تفاصيل الحالة المسجلة اليوم بفيروس كورونا في االمحافظة، فيما بينت صحة بابل تفاصيل حالة الاصابة في المحافظة.

وقالت صحة المحافظة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إنها "سجلت اليوم الاحد اصابة جديدة بفايروس كورونا لامراة من سكنة قضاء الرفاعي تبلغ من العمر 34 عاما".

وأكد مدير عام دائرة صحة ذي قار الدكتور عبد الحسين الجابري، بحسب البيان أن "نتائج الفحص المختبري لمختبر الصحة العامة في بغداد اثبتت تسجيل حالة اصابة جديد لامرأة من سكنة قضاء الرفاعي شمال مركز المحافظة تبلغ من العمر 34 عاما ملامسة لاحد المصابين حيث كانت نتيجة الفحص المختبري موجبة اي انها مصاب بهذا الفايروس"، مبينا أن "المحافظة سجلت ايضا حالتي شفاء جديتين لمصابين بالكورونا".

وتابع الجابري، أنه "مع هذه الاصابة فقد بلغ عدد حالات الاصابة في المحافظة منذ بداية ازمة كورونا ولغاية اليوم 53 اصابة".

من جهتها أعلنت خلية الأزمة في محافظة بابل، تسجيل اصابة جديدة بفيروس كورونا في المحافظة.

وقالت الخلية في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إنها "سجلت إصابة جديدة لرجل يبلغ من العمر ٧٥ سنه من سكنة ابي غرق".

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وقال الفلاحي في حديث خص به (بغداد اليوم)، ان "المقترحات التي ت

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