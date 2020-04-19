فريق دنماركي يتيح للجمهور مشاهدة المباريات من السيارة

2020/04/19 | 20:16 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم _ متابعة

يعتزم نادي ميتيلاند الناشط في الدوري الدنماركي لكرة القدم، تقديم خدمة متابعة مباريات كرة القدم ف...





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