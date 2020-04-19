مدير مدينة الطب يشكر الحشد الشعبي لمساندته الملاكات الصحية في مواجهة كورونا

2020/04/19 | 20:18 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعرب مدير عام دائرة مدينة الطب الدكتور حسن محمد التميمي، الاحد، عن شكره وتقديره للحشد الشعبي لمساندته الملاكات الصحية في مواجهة كورونا.وذكر بيان لوزارة الصحة وتلقته وكالة صدى، أن مدير عام دائرة مدينة الطب الدكتور حسن محمد التميمي استقبل، اليوم، وفدا من هيئة الحشد الشعبي حيث قدم الوفد عددا من المستلزمات الوقائية الضرورية والكمامات

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