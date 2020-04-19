اقليم كردستان يعلن التزامه باتفاق أوبك+ لخفض إنتاج النفط

2020/04/19 | 20:20 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغداد

قال إقليم كردستان ،الأحد إنه ملتزم بحصته من اتفاق أوبك+ لخفض إنتاج النفط من أجل دعم الأسعار واحتواء تخمة المعروض، حسبما أوردته وكالة الأنباء العراقية الرسمية.

يأتي ذلك عقب اجتماع بين مسؤولين من حكومة الإقليم ووزارة النفط في بغداد حيث وافقت حكومة كردستان على تقديم تقارير شهرية عن إنتاج الخام للوزارة.

كانت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ومنتجو نفط آخرون اتفقوا في 12 ابريل نيسان على خفض غير مسبوق قدره 9.7 مليون برميل يوميا من مايو أيار.

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