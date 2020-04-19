كورونا يصل إلى قصر الرئاسة في أفغانستان

2020/04/19 | 20:22 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استطاع فيروس كورونا المستجد اقتحام قصر الرئاسة في أفغانستان وإصابة 20 شخصا على الأقل من العاملين فيه، بحسب ما أظهرت نتائج اختباراتهم.

وقالت مصادر حكومية إن إصابة عدد من العاملين في القصر، دفعت الرئيس الأفغاني أشرف غني، الذي يبلغ من العمر 70 عاما، إلى جعلمعظم تعاملاته مع فريق الاتصالات الرقمية، الذين يجهزون اجتماعاته ولقاءاته الافتراضية عبر شبكة الإنترنت.

وطبقا لمسؤول صحي كبير فإن هناك اعتقادا بأن وثيقة رسمية وصلت إلى القصر الرئاسي في كابول من دائرة حكومية أخرى، هي السبب في إصابة العاملين، الذين شعروا بأن صحتهم ليست على ما يرام، وتم إجراء اختبارات لهم في وقت مبكر من الشهر الجاري.

وظل بعض الموظفين في القصر، الذين اكتشفت إصابتهم بعد ذلك، يعملون حتى صدور نتائج الاختبارات، بحسب المسؤول، الذي أضاف أنه "تم حجرهم صحيا بعد ذلك وأسرهم، لكن أرقام المصابين في القصر حاليا ربما هي أكبر من ذلك بسبب استمرار بعضهم في أعمالهم".

وكان المتحدث باسم الرئيس الأفغاني، صديق صديقي، قد قال إن مفوضية الخدمات المدنية طلبت من الموظفين الحكوميين أن يبقوا في منازلهم قبل إجراء الاختبارات "وتم تمديد هذا القرار ثلاثة أسابيع أخرى".

وتعاني أفغانستان حاليا من نقص في الطعام والأدوية، في ظل استمرار أعمال العنف التي تقودها حركة طالبان المتشددة.

وسجلت أفغانستان حتى الآن 993 إصابة بفيروس كورونا المستجد، وتعافى فيها من المرض 131 شخصا، وتوفي 32 آخرون، بحسب البيانات الحكومية.

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