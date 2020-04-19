مختصون يعددون اسباب ارتفاع اصابات كورونا في البصرة،،تهريب البشر والاستيراد من إيران لا يتوقف!

2020/04/19 | 20:24 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: قال عدد من المختصين ومتابعي الشأن الطبي العراقي، اليوم الاحد، ان تركز اصابات كورونا لهذا اليوم في البصرة يعود الى عدد من الاسباب التي لم تنتبه لها السلطات منذ انتشار الوباء في البلاد.وذكر المختصون في تدوينات تابعتها “يس عراق”، انه “في الموقف الوبائي لوزارة الصحة العراقية لهذا اليوم كانت هُناك ٢٦ […]

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