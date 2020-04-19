بالفيديو،،جلال الدين الصغير يدافع عن عبد المهدي:فقدنا أهم عقل اقتصادي “لن يتكرر”!

2020/04/19 | 20:24 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: دافع عضو المجلس الاعلى الاسلامي جلال الدين الصغير، عن رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي، خلال آخر ظهور متلفز لرجل الدين.الصغير قال في خطاب متلفز نشر على قناته في يوتيوب، انه “لن يتكرر ضمن الاسماء الجديدة للحكومات المقبلة عقل اقتصادي مثل عقل عادل عبد المهدي”.وبرر الشيخ الصغير استقالة عبد المهدي […]

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