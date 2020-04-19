العراق يعلن تسجيل 26 إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

2020/04/19 | 20:26 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ( المستقلة)… أعلنت وزارة الصحة والبيئة الموقف الوبائي اليومي للأصابات المسجلة بفيروس كورونا.واضافت الوزارة في بيان لها تلقته ( المستقلة ) …..انه تم فحص (٢٢٢٦) نموذجا في كافة المختبرات المختصة في العراق.وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق ( ٥٦١٤٧) – سجلت مختبرات وزارة الصحة والبيئة لهذا […]

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