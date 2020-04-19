رونالدو يرفض العودة إلى إيطاليا

2020/04/19 | 20:26 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة أفاد موقع “كالتشيو ميركاتو”، بأن نجم نادي يوفنتوس، الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو، رفض طلب فريقه بالعودة إلى إيطاليا.وذكر الموقع الإيطالي، أن رونالدو، الذي يقضي حاليا فترة العزل الصحي في مسقط رأسه بجزيرة ماديرا البرتغالية، يرفض العودة إلى إيطاليا قبل صدور قرار رسمي بشأن مصير الموسم الحالي.وأشار الموقع، إلى أنه سيتعين على […]

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