محلل امريكي : ترامب يرى الحظر الحكومي مؤامرة لطرده من منصبه

2020/04/19 | 20:26 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ترجمة … اكد الكاتب والمحلل السياسي الامريكي في مجلة (كلتشر وار) مايكل جونز الرئيس الامريكي دونالد ترامب يرى ان الحظر الذي فرضته الحكومة الامريكية بسبب انتشار وباء فايروس كورونا هو مؤامرة لطرده من منصبه.وقال جونز في مقابلة مع قناة (برس تي في) ترجمتها وكالة /المعلومة/ أن ” ترامب ادلى بهذه التعليقات اثناء تعبيره […]

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