الصحة تعلن الموقف اليومي لفيروس كورونا واستمرار تفوق حالات الشفاء على اعداد الإصابات

2020/04/19 | 20:28 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الصحة عن الموقف الوبائي اليومي للأصابات المسجلة بفيروس كورونا المستجد في العراق حيث سجلت استمرار تفوق اعداد حالات الشفاء على اعداد الإصابات لليوم الحادي عشر على التوالي، وجاء في بيانها اليومي لهذا اليوم، "تم فحص (٢٢٢٦) نموذجا في كافة المختبرات المختصة في العراق.وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق ( ٥٦١٤٧)- سجلت مختبرات وزارة الصحة والبيئة لهذا اليوم (٢٦) أصابة في العراق موزعة كالتالي: بغداد / الكرخ ٢مدينة الطب ٣النجف الأشرف ١البصرة ١٧واسط ١بابل ١ذي قار ١الوفيات : لا يوجدالشفاء: ٥٦حالة ، وكما يليبغداد/ الكرخ ٢مدينة الطب ١النجف الأشرف ١٨السليمانية ١٠اربيل ١٣البصرة ٦ذي قار ٢كربلاء ١كركوك ١واسط ٢ وبهذا يصبح المجموع الكلي كالتالي :مجموع الأصابات : ١٥٣٩مجموع الوفيات: ٨٢مجموع حالات الشفاء: ١٠٠٩

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