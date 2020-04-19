الطبيب الذي نجا من كورونا بعد غيبوبة لثلاثة أسابيع يتحدث عن تجربته

2020/04/19 | 20:28 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أين نيوز _دولية كشف طبيب مسالك بولية بلجيكي عن تجربته "المذهلة" بعد أن نجا من كوفيد-19 وخرج من العناية المركزة حيث أمضى ثلاثة أسابيع في غيبوبة.ونقلت وسائل اعلام، عن أنطوان ساسين من غرفته في مستشفى دلتا شيريك في بروكسل، حيث كان يعمل، قوله: "كنت أرى نهايتي...اعتقدت أنني سأموت ولن أعود للحياة أبدا".وشخص الأطباء إصابة ساسين (58 عاما) وفريقه في المستشفى وأدخلوه وحدة العناية المركزة عندما ساءت حالته.وكان ساسين في غيبوبة مستحثة طبيا، لكنه يقول إنه كان مدركا لرغبته في مكافحة المرض وإنه كانت لديه أيضا رؤى لوالده الراحل.وقال ساسين، الذي وصف التجربة بأنها "لا تصدق" وخرج من العناية المركزة يوم الثلاثاء، "رأيت والدي الذي توفي قبل أربع سنوات.وتحدثت معه".وأضاف "شعرت ببالغ السعادة عندما استيقظت ورأيت وجوه أصدقائي.كان شعورا لا يوصف".ويتطلع ساسين الآن إلى معانقة أفراد أسرته التي لم يرها منذ تشخيص حالته وأن يقضي فترة النقاهة في المنزل.وسجلت بلجيكا 38496 حالة إصابة مؤكدة بكوفيد-19 منها 5683 حالة وفاة

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