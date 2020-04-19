النجدة تعلن إنقاذ مواطن قام برمي نفسه من أعلى جسر الشهداء وسط بغداد

2020/04/19 | 20:29 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة اعلنت مديرية نجدة بغداد، اليوم الأحد، إنقاذ مواطن قام برمي نفسه من أعلى جسر الشهداء وسط العاصمة.وذكرت المديرية في بيان تلقت “العهد نيوز” نسخة منه، أن “النجدة النهرية (مفرزة الغواصين )، تمكنت من انقاذ مواطن قام برمي نفسه من اعلى جسر الشهداء الى وسط النهر بقصد الانتحار”.وأضاف البيان، أن “مفرزة […]

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