ذي قار.. الحكم بالسجن لسبعة اعوام وغرامة مالية بحق متاجرين بالمواد المخدرة

2020/04/19 | 20:37 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز: بغداد اصدرت محكمة جنايات ذي قار، اليوم الأحد، احكاما بالسجن لسبعة اعوام وغرامة مالية قدرها ( 10 ) ملايين دينار عراقي بحق متاجرين بالمواد المخدرة.وقالت المحكمة في بيان تلقته “العهد نيوز” إن “الحكم صدر بحق كل من المدان ( ع .ه .ك ) البالغ من العمر 23 عام يسكن الناصرية […]

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