الكهرباء تكشف عن موعد إطلاق رواتب العقود والأجور اليومية

2020/04/19 | 20:43 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادكشف المتحدث باسم وزارة الكهرباء، احمد موسى، اليوم الاحد، عن موعد اطلاق رواتب العقود والاجور اليومية في الوزارة.وقال موسى في تصريح صحفي، ان "الوزارة ما زالت ملتزمة بهذه التعيينات وملتزمة بتوفير التخصيصات المالية لهم، خصوصا وانها غطت نحو 65% من رواتب العقود والاجور اليومية من المعينين الجدد".واضاف ان "الاسبوع الجاري سيتم صرف مستحقات جميع المعينين من الذين لم يتسلموا رواتبهم بعد".واشار الى ان " الوزارة لن تتخلى عنهم كونهم خط الصد الاول في مواجهة الازمة التي تمر بها البلاد، وهم يدركون حجم التدهور الاقتصادي".وأكد موسى ان "حقوق اصحاب العقود والاجور اليومية ستطلق الاسبوع الجاري، لغاية 15 من الشهر المقبل".

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