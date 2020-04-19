2020/04/19 | 20:43 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادكشف مصدر طبي في محافظة بابل، مساء اليوم الاحد، عن الاصابة الجديدة بفيروس كورونا التي سجلتها المحافظة هذا اليوم.وقال المصدر لـ"كلكامش برس" ان "الإصابة التي أعلنت عنها وزارة الصحة اليوم في بابل، لرجل يبلغ من العمر 75 عاماً، ويسكن ناحية ابي غرق، ويعاني من أمراض مزمنة، لذا فأن الكوادر الصحية تتابعه بشكل دائم".وبين أن المصاب "كان يخضع للحجر الصحي وارسلت مسحاته يوم أمس لمختبر الصحة العامة في بغداد لتظهر النتائج اليوم وتثبت اصابته بالفيروس".يذكر ان وزارة الصحة، اعلنت مساء اليوم من خلال الموقف الوبائي عن تسجيل اصابة جديدة بفيروس كورونا في بابل من مجموع 26 حالة مسجلة في عموم العراق.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مصدر طبي يكشف تفاصيل الاصابة الجديدة بكورونا في بابل) نشر أولاً على موقع (كلكامش برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مصدر طبي يكشف تفاصيل الاصابة الجديدة بكورونا في بابل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كلكامش برس).