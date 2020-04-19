شفاء مصابين من كورونا في السليمانية

2020/04/19 | 20:47 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اعلنت مديرية صحة محافظة السليمانية يوم الاحد عن تماثل مصابين اثنين بفيروس كورونا للشفاء التام.

وقالت المديرية في بيان اليوم ان اثنين من المصابين قد اكتسبوا الشفاء التام وغادروا المستشفى.

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