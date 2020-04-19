2020/04/19 | 20:47 - المصدر: بغداد اليوم

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بعد رسالة الممرضين للصدر..



الساعدي يوجه رسالة مفتوحة لوزير الصحة لاقرار ’’حزمة الإنصاف’’

يتبع ........

بغداد اليوم-بغداد

تحدث مدير مستشفى الشيخ زايد، في العاصمة بغداد، د.



معتز العبودي، عن خطر انتقال فيروس كورونا من دون أعراض لدى نقاليه، فيما كشف عن أسباب ارتفاع الاصابات بالعراق في جانب الرصافة بالعاصمة.

وقال العبودي، في مقابلة متلفزة، إن "ه

بغداد اليوم- ديالى

اكدت خلية الازمة في محافظة ديالى، الاحد 19-4-2020 ان زيارة قبور المتوفين بفيروس كورونا، ليست من ضمن الامور التي تؤدي الى انتقال الفيروس.

وقال عضو الخلية وسام سعدون شفيق، لـ( بغداد اليوم)، "علميا لا توجد اي مخاطر في زيارة قبو

بغداد اليوم - بغداد

أكد عضو خلية الازمة الحكومية، جسام الفلاحي، اليوم الاحد، ان المقترحات التي تقدم بها وزير الصحة والبيئة، بشان رفع الحظر الجزئي خلال شهر رمضان، تم اعتمادها.

وقال الفلاحي في حديث خص به (بغداد اليوم)، ان "المقترحات التي ت

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