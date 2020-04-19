2020/04/19 | 20:47 - المصدر: بغداد اليوم
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
توصل الاتحاد الإسباني لكرة القدم، إلى إطفاق مع رابطة الليجا من أجل استكمال مسابقة الدوري الإسباني ...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
الاتحاد الإسباني يوافق على استكمال الليغا بعد اجتماع 8 ساعات مع الرابطة) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
بغداد اليوم-متابعة
توصل الاتحاد الإسباني لكرة القدم، إلى إطفاق مع رابطة الليجا من أجل استكمال مسابقة الدوري الإسباني ...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
الاتحاد الإسباني يوافق على استكمال الليغا بعد اجتماع 8 ساعات مع الرابطة) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( الاتحاد الإسباني يوافق على استكمال الليغا بعد اجتماع 8 ساعات مع الرابطة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).