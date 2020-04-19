الاتحاد الإسباني يوافق على استكمال الليغا بعد اجتماع 8 ساعات مع الرابطة

2020/04/19 | 20:47 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-متابعة

توصل الاتحاد الإسباني لكرة القدم، إلى إطفاق مع رابطة الليجا من أجل استكمال مسابقة الدوري الإسباني ...





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