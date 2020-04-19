2020/04/19 | 20:48 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- باشرت مديرية العينة احدى تشكيلات معاونية الدعم اللوجستي في هيئة الحشد الشعبي، الاحد، بتوزيع التجهيزات الصيفية ضمن خطة موسمية تشمل كافة تشكيلات الهيئة.وقال اعلام الحشد في بيان وتلقته وكالة صدى، إنه تم اليوم تجهيز عدة ألوية منها اللواء الاول واللواء الثاني وقيادة عمليات نينوى واللواء 30 واللواء 44 بالحشد الشعبي.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (معاونية الدعم اللوجستي تباشر بتجهيز ألوية الحشد بالتجهيزات الصيفية) نشر أولاً على موقع (وكالة صدى الاعلام) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (معاونية الدعم اللوجستي تباشر بتجهيز ألوية الحشد بالتجهيزات الصيفية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة صدى الاعلام).