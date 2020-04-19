الدفاع المدني يكشف ملابسات وفاة ثلاثة اطفال من اسرة واحدة بالموصل

2020/04/19 | 20:48 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ افادت مديرية الدفاع المدني يوم الاحد ان ثلاثة اطفال توفوا فيما انقذت ثلاثة اخرين من اسرة واحدة شمالي مدينة الموصل.

وقالت المديرية في بيان اليوم انه "بعد ورود اخبار من شعبة عمليات دفاع مدني نينوى حول وجود حادث حريق في دار سكن أحد المواطنين وعلى الفور توجهت فرقة اطفاء مركز دفاع مدني رتل الطوارئ إلى محل الحادث وتبين حدوث حادث حريق في دار سكن المواطن احمد اكرم في حي الكندي".

واضاف البيان ان "رجال الدفاع المدني قد استطاعوا في مركز رتل الطوارئ من انقاذ ثلاث أشخاص محاصرين داخل المنزل ووفاة ثلاثة اطفال نتيجة الاختناق بالدخان".

وتابع البيان ان الأخبار عن الحادث كان متاخرا جدا مما تسبب في وفاة الاطفال وأسباب الحادث يحدد من قبل الأدلة الجنائية.

وكان مصدر طبي مسؤول قد افاد في وقت سابق من اليوم بان ثلاثة اطفال اشقاء لقوا حتفهم جراء استنشاقهم غازات سامة داخل منزلهم شمال مدينة الموصل العاصمة المحلية لمحافظة نينوى.

وأبلغ المصدر شفق نيوز، بأن ثلاثة اطفال من اسرة واحدة توفوا نتيجة الاختناق بغازات سامة داخل منزلهم في حي البلديات شمالي الموصل.

وأوضح المصدر ان الضحايا اشقاء بينهم طفلة، مشيرا الى ان هؤلاء الاطفال تتراوح اعمارهم بين 5 – 10 سنوات.

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