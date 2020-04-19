بالتفاصيل،،قرارات حظر التجوال تمنع التجمعات وتسمح بـ”دليفري” المطاعم وتعيد الدوام لأقل من 25%

2020/04/19 | 20:51 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: أعلنت اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية لمكافحة جائحة كورونا، اليوم الأحد، قرارات جديدة بشأن حظر التجوال الوقائي في اجتماع برئاسة رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي عبر دائرة تلفزيونية مغلقة.وذكر البيان أطلعت عليه “يس عراق”، قررت اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية مايلي : – يكون حظر التجوال من الساعة السابعة مساءً […]

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