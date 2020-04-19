الكهرباء تحدد موعد إطلاق رواتب العقود والأجور اليومية

2020/04/19 | 20:52 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

حددت وزارة الكهرباء، الاحد، موعد اطلاق رواتب العقود والاجور اليومية في الوزارة.





وقال المتحدث باسم الوزارة احمد موسى في تصريحات أوردتها وكالة الانباء الرسمية "واع" واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "الوزارة ما زالت ملتزمة بهذه التعيينات وملتزمة بتوفير التخصيصات المالية لهم، خصوصا وانها غطت نحو 65% من رواتب العقود والاجور اليومية من المعينين الجدد".

واضاف أن "الاسبوع الجاري سيتم صرف مستحقات جميع المعينين من الذين لم يتسلموا رواتبهم بعد".





واشار الى ان "الوزارة لن تتخلى عنهم كونهم خط الصد الاول في مواجهة الازمة التي تمر بها البلاد، وهم يدركون حجم التدهور الاقتصادي"، لافتا الى ان "حقوق اصحاب العقود والاجور اليومية ستطلق الاسبوع الجاري، لغاية الخامس عشر من الشهر الماضي".

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