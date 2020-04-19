التجارة تقترح حصة مواد غذائية إضافية للعوائل المشمولة بالرعاية

2020/04/19 | 20:52 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

قدم وزير التجارة، محمد هاشم العاني، الأحد، مقترحا لتجهيز المشمولين من شبكة الحماية الاجتماعية بحصة إضافية خارج نطاق توزيع الحصة التموينية المقررة (مجانا)، في إطار إجراءات مواجهة جائحة كورونا.

وقال وزير التجارة، وفقا لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "الاقتراح يأتي نظرا لقرب حلول شهر رمضان، والظرف الراهن الذي يمر به الوطن ووجود عوائل متعففة من المشمولين بشبكة الحماية الاجتماعية وحسب البيانات المتوفرة لدى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية من المشمولين بمفردات البطاقة التموينية".

وأضاف الوزير، "إلى جانب المهام المكلفة بها هذه الوزارة لتأمين مفردات البطاقة التموينية وبموجب أحكام قانون الوزارة رقم (37) لسنة 2011 ونظرا للظرف الإنساني التي تمر به هذه الشريحة من المواطنين".

واقترح العاني، "تجهيز المشمولين من شبكة الحماية الاجتماعية بحصة إضافية خارج نطاق توزيع الحصة التموينية المقررة (مجانا) في إطار إجراءات مواجهة جائحة كورونا".

وقامت الوزارة، في وقت سابق، بتجهيزهم بـ(12) حصة من مادة الطحين استنادا إلى توجيهات رئيس الوزراء السابق المبلغة بموجب كتاب مكتب رئيس الوزراء المرقم بالعدد م.ر.و 19/7937 لسنة 2018.

وطالب الوزير، بعرض المقترح في إحدى جلسات مجلس الوزراء وبشكل مستعجل لاستصدار قرار من المجلس بذلك خدمة لهذه الشريحة الهشة من المواطنين.

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