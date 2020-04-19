الأزمة النيابية تستضيف منظمة أطباء بلا حدود لبحث برامجها ومشاريعها خلال أزمة كورونا

2020/04/19 | 20:53 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

استضافت خلية الأزمة النيابية برئاسة حسن الكعبي، مسؤولي منظمة أطباء بلا حدود في العراق لبحث دورها ومشاريعها وبرامجها وخططها الطبية والدوائية للمرضى خلال أزمة كورونا.

وشدد الكعبي على ضرورة تسهيل عمل جميع المنظمات الانسانية والطبية الدولية داخل العراق، وإدامة التنسيق العالي بينها وبين الجهات المعنية، سيما فيما يخص الدعم اللوجستي وتذليل كافة المعوقات لعمل هذه المنظمات داخل العراق، خلال هذه الفترة بصفةٍ خاصة، مثمنا الجهود التطوعية والتوعوية لكوادر منظمة أطباء بلا حدود، واستمرارية انشطتها الإغاثية والوقائية في عدد من مستشفيات البلاد.

ودعا المنظمة الى دور أكبر خلال هذه الأزمة عبر تقديم برامج تدريبية حديثة من شأنها رفع قدرات الملاكات الطبية والصحية العراقية في إدارة أزمة وباء كورونا وتطوير قابلياتهم في الجوانب الوقائية لضمان حماية المرضى والملاكات الموجودة في المستشفيات من العدوى.

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