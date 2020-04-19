الحكمة: سننسحب من الحكومة في حال لم تغادر الكتل السياسية مبدأ المحاصصة

2020/04/19 | 20:53 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

لوحت كتلة الحكمة النيابية، بالانسحاب من الحكومة الجديدة في حال لم تغادر الكتل السياسية مبدأ المحاصصة.

وقال النائب عن الكتلة حسن فدعم، إن الحوارات ما زالت مستمرة بين فريق رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي والكتل السياسية لاستكمال تشكيل الحكومة، مبينا أن هناك بعض الكتل من مكونات مختلفة ما زالت تصر على موقفها السابق لتشكيل الحكومة وفق منهاج المحاصصة، حيث انها تطلب بشكل واضح حصصها من الكابينة الوزارية.

وشدد على ضرورة مغادرة الكتل السياسية منهج المحاصصة السياسية لمنح الحكومة لجديدة فرصة لكونها انتقالية وتمهد لانتخابات مبكرة، نافيا وجود أسماء مسربة للكابينة الوزارية الجديدة.

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