الحكمة: ندعو رئيس الوزراء المكلف لإجراء حوارات جدية لتشكيل الحكومة

2020/04/19 | 20:53 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف تيار الحكمة الوطني عن وجود خلافات ومطالبة بالاستحواذ على بعض الوزارات في حكومة مصطفى الكاظمي.

وقال النائب عن التيار جاسم البخاتي في تصريح، إن تياره مع حرية رئيس الوزراء المكلف في اختيار وزراء حكومته، مبينا أن بعض الكتل السياسية تسعى للحصول على مناصب أكبر من حجمها في التمثيل الحكومي.

وأشار الى أن تقسيم الوزارات وفق آليات المحاصصة السياسية غير صحي، داعيا رئيس الوزراء المكلف لإجراء حوارات جدية لتشكيل الحكومة.

وشدد على ضرورة أن تنفذ الحكومة ما تم التصويت عليه في البرلمان بشأن انسحاب القوات الأجنبية.

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