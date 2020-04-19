2020/04/19 | 20:56 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة فرضت دول عديدة حول العالم حالة من الإغلاق على مواطنيها، بحيث أصبح المواطنين لا يذهبون إلى أعمالهم، وباتت معظم الأعمال المكتبية تدار من المنزل، وأدى هذا بالطبع إلى عدم استخدام كثير من السائقين لسياراتهم وركنها، فهل يمكن المحافظة على كفاءة السيارة خلال فترة الإغلاق؟ خبراء السيارات يرون أن هناك عدد من الإجراءات على […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كيف تحافظ على سيارتك بعيدة عن الأعطال خلال الحجر الصحي؟) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (كيف تحافظ على سيارتك بعيدة عن الأعطال خلال الحجر الصحي؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).