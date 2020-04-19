خلية الازمة في كربلاء: لم نسجل اصابة من خارج الملامسين منذ الاول من نيسان الجاري

2020/04/19 | 20:56 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ كربلاء المقدسة اكدت خلية الازمة الصحية في كربلاء عدم تسجيل اصابة بفيروس كورونا من خارج الملامسين منذ الأول من نيسان الجاري.وقال الناطق باسم الخلية محمد الوكيل في تصريح لـ /المعلومة/، أن “كربلاء لم تسجل اصابة جديدة بفيروس كورونا منذ الاول من نيسان الجاري، فيما لم تسجل أية حالة وفاة منذ ثلاثة أسابيع”.وأضاف […]

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