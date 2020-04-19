الحشد الشعبي يغلق طرقات داعش في نهر دجلة بصلاح الدين

2020/04/19 | 21:00 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نجح الحشد الشعبي، الاحد، بقطع طرق تسلل عناصر داعش الارهابي عبر نهر دجلة في محافظة صلاح الدين.وذكر اعلام الحشد في بيان وتلقته وكالة صدى ان قوة من اللواء 35 بالحشد الشعبي واستنادا لمعلومات استخبارية انطلقت بغطاء طيران الجيش لمعالجة العناصر الإرهابية المتسللة عبر الجزر الواقعة في نهر دجلة.واضاف ان قوات اللواء تمكنت من

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