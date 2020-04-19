عيال الفلاحين وابو هشيمة - اشرف عتريس

2020/04/19 | 21:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#اشرف_عتريس برغم كابوس كورونا والعزل المنزلى والحجر الصحى واعلان الدول لحالات وفيات بالكوم ورصد منظمة الصحة بالأرقام واحتياطات الأنظمة فى دول العالم كله عن كيفية الحرب ضد الجائحة والوباء والفيروس الذى اثبت ضعف الانسان ودفاعه عن غريزة البقاء وبين انفلات بعض الشعوب من هذا الحصار والاتكاء على اعتقادات دينية وممارسات موروثة من الأقدمين وبلادة مشاعر واستهانة بقيمة العلم والعلاج والطب والتمريض تطالعنا ا......

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