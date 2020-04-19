2020/04/19 | 21:01 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة كشف عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني ويبين سلام، اليوم الأحد، ما بحثه الوفد الكردي بزيارته الأخيرة الى العاصمة بغداد.وقال ريبين في حديث متلفز تابعته “العهد نيوز”، ان “زيارة الوفد الكردي الى بغداد مهمة جدا هدفها حلحلة القضايا الخلافية و الوفد الكردي عقد اجتماعات مع وزير النفط لبحث الية انخفاض النفط بالتزامن مع […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عضو بالديمقراطي الكردستاني يكشف لـ”العهد” ما بحثه الوفد الكردي ببغداد) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عضو بالديمقراطي الكردستاني يكشف لـ”العهد” ما بحثه الوفد الكردي ببغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).