تسجيل 26 إصابة جديدة بكورونا في العراق

2020/04/19 | 21:47 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية عن تسجيل ٢٦ إصابة جديدة بفيروس كورونا في البلاد....

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