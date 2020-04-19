2020/04/19 | 21:47 - المصدر: قناة العالم
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- أعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية عن تسجيل ٢٦ إصابة جديدة بفيروس كورونا في البلاد....
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تسجيل 26 إصابة جديدة بكورونا في العراق
) نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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