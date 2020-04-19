"الحكمة" العراقي يعلن عن موقفه من حكومة الكاظمي

2020/04/19 | 21:47 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن عضو المكتب السياسي لتيار الحكمة في العراق فادي الشمري، الأحد، عن موقف التيار من دعم المكلف بتشكيل الحكومة مصطفى الكاظمي في اختيار كابينته الوزار...

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