2020/04/19 | 21:49 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ نشر الموقع الرسمي لحكومة اقليم كوردستان يوم الاحد اخر تحديث لمصابين بفيروس كورونا في محافظات الاقليم الاربع.

وافاد المنشور ان المجموع الكلي للمصابين في الاقليم وصل الى 337 وعلى النحو الاتي: محافظة اربيل : 169 حالة، ومحافظة السليمانية : 131 حالة ‏من ضمنها 4 وفاة، ومحافظة دهوك : 15 حالة، ومحافظة حلبجة : 22 حالة.

واشار الى ان مجموع حالات الشفاء للمصابين بلغ 270 حالة كالاتي 125 : محافظة اربيل ، 118 محافظة سليمانية، 12 محافظة دهوك، 15 محافظة حلبجة.

وبحسب المنشور فإن 63 مصابا قيد العلاج وهي كالاتي: 44 محافظة اربيل ، 9 محافظة سليمانية، 3 محافظة دهوك، 7 محافظة حلبجة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اخر تحديث .. تعافي 270 من بين 337 اصابة بكورونا في اقليم كوردستان) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اخر تحديث .. تعافي 270 من بين 337 اصابة بكورونا في اقليم كوردستان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).